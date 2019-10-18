سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:47 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فى مثل هذا اليوم عام 1801.. الحملة الفرنسية تغادر مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:00 ص
فى مثل هذا اليوم عام 1801.. الحملة الفرنسية تغادر مصر بقيادة الجنرال جاك فرانسوا الحملة الفرنسية
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

فى مثل هذا اليوم 18 أكتوبرعام 1801، قام الجنرال مينو بعد ذلك بتوقيع اتفاقية التسليم مع الجيش البريطانى وخروجهم بكامل عدتهم من مصر على متن السفن الإنجليزية، لتنتهى بذلك فترة من أهم الفترات التى شهدتها مصر، فكذلك انتهت الحملة النابليونية عن البلاد.

 

وتعتبر الحملة الفرنسية على مصر هى حملة عسكرية قام بها الجنرال نابليون بونابرت على مصر والشام (1798-1801م) بهدف إقامة قاعدة فى مصر تكون نواة لامبراطورية فرنسية فى الشرق من ناحيه، وقطع الطريق بين بريطانيا ومستعمراتها فى الهند من ناحية آخرى وأيضا لإستغلال مواردها فى غزواته فى أوروبا، استمرت الحملة 3 سنوات وفشلت وأسفرت عن عودة القوات الفرنسية إلى بلادها.

 

وكشفت تقارير سانت بريست سفير فرنسا فى الأستانة منذ سنة 1768م والبارون دى توت والمسيو (مور) قنصل فرنسا فى الإسكندرية ضعف الدولة العثمانية، وأنها فى سبيلها إلى الانحلال، ودعت تلك التقارير إلى ضرورة الإسراع باحتلال مصر، غير أن الحكومة الفرنسية ترددت ولم تأخذ بنصائحهم، احتفاظا بسياستها القائم ظاهرها على الود والصداقة للدولة العثمانية.

 

وقامت الجيوش الفرنسية بالهجوم على مصر عام 1798 م بقيادة نابليون بونابرت، بغرض جعل مصر قاعدة إستراتيجية تكون نواة للإمبراطورية الفرنسية فى الشرق، كما تظهر وثيقة شديدة الأهمية عن حلم نابليون بحفر قناة السويس وعدم إضاعة قطرة واحدة من ماء النيل إذا قيد له أن يحكم مصر طويلا، وأن يجعل من مصر قاعدة لإمبراطورية هائلة شرق السويس تمتد حتى إيران وأفغانستان.

 

وفى يوم 19 مايو 1798 اقلع أسطول فرنسى كبير من ميناء طولون، وتألفت من نحو 35 ألف جندي، تحملهم 300 سفينة تقودهم سفينة القائد (اوريليان) والتى تعنى الشرق، ويحرسها أسطول حربى فرنسى مؤلف من 55 سفينة، وفى طريقها إلى الإسكندرية استولت الحملة على جزيرة مالطة من فرسان القديس يوحنا آخر فلول الصليبيين، وبلغ الإنجليز أخبار مغادرة نابليون فرنسا وعهدوا إلى نيلسون باقتفاء أثره وتدمير أسطوله، فقصد إلى مالطة ولكنه وجد أن أسطول نابليون غادرها نحو الشرق منذ خمسة أيام، فرجح أنها تقصد مصر واتجه إلى الإسكندرية وبلغها يوم 28 يونيو 1798.


الحملة الفرنسية

نابليون

كليبر

بريطانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن خروج الحملة الفرنسية من مصر؟

الخميس، 17 أكتوبر 2019 09:00 م

تعرف على أسباب نشأة "بوليس الآداب".. وسر الحملة الفرنسية فى انتشار الجرائم

الأربعاء، 04 سبتمبر 2019 04:02 ص

فى ذكرى رحيل الكابتن محمود الجوهرى.. جده من أبطال مقاومة الحملة الفرنسية

الثلاثاء، 03 سبتمبر 2019 04:00 م

هل علم المصريون بوصول الحملة الفرنسية..ولماذا رفضوا مساعدة الإنجليز؟

الإثنين، 01 يوليه 2019 10:00 م

س وج.. كل ما تريد معرفته عن وصول الحملة الفرنسية مصر فى ذكرى دخولها الإسكندرية

الإثنين، 01 يوليه 2019 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة