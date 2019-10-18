سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:15 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 سبتمبر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:08 ص
فرنسا: أحبطنا عملا إرهابيا استلهم مدبره خطته من هجمات 11 سبتمبر وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الداخلية الفرنسى كريستوف كاستانير أن أجهزة الأمن الوطنية اعتقلت شخصا كان يخطط لتنفيذ هجوم مستلهما خطته من هجمات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة.

وفى مقابلة مع قناة "فرانس 2" التلفزيونية، اليوم الخميس، قال كاستانير إن "فردا استلهم (خطته) من أحداث 11 سبتمبر والطائرات التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي تم اعتقاله من قبل أجهزتنا الاستخبارية".

وأوضح الوزير أن الشخص المذكور اعتقل قبل حادث 3 أكتوبر، الذي لقي فيه ثلاثة ضباط شرطة وموظف مدني مصرعهم طعنا بالسكين على يد مهاجم ذي ميول إسلامية متطرفة، قتل بدوره برصاص شرطي آخر.

وقتل في فرنسا، خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، أكثر من 230 شخصا جراء هجمات ارتكبت بدوافع إرهابية، وخاصة جراء سلسلة من الاعتداءات المنسقة، في نوفمبر 2015.

وتبنى تنظيم "داعش" هذه الهجمات التي جرى تنفيذ جزء منها من قبل أشخاص ولدوا في فرنسا.

 

فرنسا

كريستوف كاستانير

11 سبتمبر

الشرطة الفرنسية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

الكهرباء: اجتماعات مع وفد سودانى لتحديد موعد تشغيل خط الربط بين البلدين

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

فيديو.. أطفال سوريا يصرخون: السفاح أردوغان يحرقنا

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

تعديلات قانون المرور تحدد وسيلة نقل ملكية السيارات.. تعرف عليها

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة