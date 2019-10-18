فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تقدم عروضها علي مسرح ثقافة كوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

استضاف قصر ثقافة كوم أمبو بأسوان ،مساء إليوم الجمعة فرقة بورسعيد للفنون الشعبية ،في إطار الاحتفال بمهرجان بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى بمعبده الكبير بمدينة أبو سمبل بأسوان.

وقال محمد عبد المتعال رئيس قصر ثقافة كوم امبو، إنه تم تجهيز مسرح القصر لاستقبال فرقة بورسعيد التي قدمت عروضا فنية متميز استمتع بها جماهير كوم امبو ،مشير تلك الاحتفالات تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمشاركة 8 فرق فنون شعبية، حيث تقدم عروضها فى 10 مواقع ثقافية بمدن ومراكز المحافظة خلال الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر الحالي.

وجدير بالذكر ، إن مهرجان تعامد الشمس، يشارك فيه فرقة أسوان للفنون الشعبية ، وفرقة توشكى للفنون الشعبية، وفرق بورسعيد والوادى الجديد وغزل المحلة، وشلاتين وملوى وقنا للفنون الشعبية، ويقدمون عروضًا بقصور ثقافة أسوان وكوم أمبو، والسباعية، وكلابشة، والرديسية وقصر ثقافة دهميت، وقصر ثقافة حسن فخر الدين وبيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان، ومكتبة الطفل والشباب بمدينة دراو، ومكتبة أدندان الثقافية.