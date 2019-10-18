فحص بلاغات التغيب لكشف هوية قتيلة الحوامدية

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بفحص بلاغات التغيب بمنطقة الحوامدية والمناطق المحيطة بها، للتوصل لهوية سيدة عثر عليها مقتولة داخل جوال ملقى برشاح بمركز الحوامدية جنوب الجيزة.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليها عن أن وجهها مشوها، وبها آثار "نهش حيواني" بالإضافة إلى تحلل أجزاء من الجثة، وآثار 15 طعنة في أماكن متفرقة بالجسم.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بالعثور على جوال برشاح قرية أم خنان، بدائرة القسم تفوح منه رائحة كريهة وبالانتقال تبين وجود جثة لسيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي ملابسها كاملة، كما ترتدي بعض المصوغات الذهبية.