غرق طفلين بشواطئ رأس البر

وتلقى قسم شرطة رأس البر اخطارا بغرق طفلين أثناء نزولهما شاطئ 89 برأس البر.

وتبين أن الطفلين من قرية السيالة مركز دمياط وهم أمجد عبده السويدى 12 سنه بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة محمد صادق كرات الابتدائية ومصطفى البيومى 13 سنه بالصف الأول الإعدادي بمدرسة السيالة الإعدادية.

تم نقل الجثتين الى مشرحة مستشفى اليوم الواحد برأس البر وجارى تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثتين.