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عمال السكك الحديد فى فرنسا يشنون إضرابا مفاجئا لانعدام وسائل الأمان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:17 م
عمال السكك الحديد فى فرنسا يشنون إضرابا مفاجئا لانعدام وسائل الأمان محطة قطارات فى فرنسا
كتب أحمد علوى

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شن العاملين فى الهيئة الوطنية للسكك الحديد فى فرنسا إضراب مفاجئ اليوم الجمعة بعد دعوات سرية من قبل نقابات العمال، مما تسبب فى حالة من التكدس على أرصفة القطارات وفى المحطات.

واضرب 75% من الموظفين معلنين غضبهم الحاد من انعدام وسائل الأمن والأمان التى تشهدها القطارات الفترة الاخيرة، وخاصة انهم كانوا قد أبلغوا قيادات هيئة السكة الحديد، ولم يتم الاستجابة لهم من حيث شن تدابير او قرارات من شأنها حفظ الانضباط على متن القطارات وكذلك توفير وسائل الأمان للقطارات .

وطالب السائقون بحقهم في الانسحاب من العمل بعد حادث وقع بعد ظهر الأربعاء الماضى، حيث ضرب قطار يستقل 70 راكبا قافلة استثنائية على معبر سان بيير سور فينس ، في آردن، وخلف 11 مصاب من بينهم السائق، والعديد من النساء الحوامل.


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