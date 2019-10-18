طلاب 5 جامعات مصرية يشاركون الجالية الأذربيجانية الاحتفال بيوم الاستقلال

كتب - إسماعيل رفعت

شارك طلاب من جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والأسكندرية والمنصورة، الجالية الاذربيجانية بمصر، احتفالها بيوم الاستقلال الوطنى الذى يوافق يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، والذى شهد حفلًا لتكريم الطلاب المشاركين في المسابقة الثقافية بعنوان "تاريخ أذربيجان وأعلامها".

و أكد رئيس الجالية وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة القاهرة الدكتور سيمور نصيروف في كلمته بهذه المناسبة على عمق العلاقات بين مصر وأذربيجان وامتدادها من قديم الأزل، مشيرا إلى الجهود الرامية لتوطيد العلاقات بشكل أكبر وزيادة سبل التعاون بين البلدين والتي توجت أخيرًا بتأسيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية.

وشارك في الحفل بكلية التربية الفنية، الدكتور أسامة عبد الرحمن، مشيدا بالتقارب بين الثقافي بين الشعبين المصري والأذربيجاني، موضحًا أهمية إعداد جيل من دارسي اللغة الأذربيجانية لتكوين جسورًا للتواصل بين البلدين خاصةً مع تزايد العلاقات في الآونة الأخيرة على صعيد المجالات المتنوعة.

وأشارت الجالية الآذارية، إلى العلاقات التى تجمع بين البلدين علاقات كبيرة متزايدة في الآونة الاخيرة؛ إذ تعد مصر واحدة من أولى الدول المعترفة باستقلال أذربيجان، كما أسست المركز الثقافي العربي الوحيد في أذربيجان بالعاصمة باكو، و الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين؛ فقد أبرمت بينهما اتفاقيات تعاون عدة، كان آخرها إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، و تدشين خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وباكو كخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.