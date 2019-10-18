سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:19 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

طلاب 5 جامعات مصرية يشاركون الجالية الأذربيجانية الاحتفال بيوم الاستقلال

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:52 ص
طلاب 5 جامعات مصرية يشاركون الجالية الأذربيجانية الاحتفال بيوم الاستقلال الجالية الاذربيجانية
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شارك طلاب من جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس والأسكندرية والمنصورة، الجالية الاذربيجانية بمصر، احتفالها بيوم الاستقلال الوطنى الذى يوافق يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، والذى شهد حفلًا لتكريم الطلاب المشاركين في المسابقة الثقافية بعنوان "تاريخ أذربيجان وأعلامها".

و أكد رئيس الجالية وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب بجامعة القاهرة الدكتور سيمور نصيروف في كلمته بهذه المناسبة على عمق العلاقات بين مصر وأذربيجان وامتدادها من قديم الأزل، مشيرا إلى الجهود الرامية لتوطيد العلاقات بشكل أكبر وزيادة سبل التعاون بين البلدين والتي توجت أخيرًا بتأسيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية. 

وشارك في الحفل  بكلية التربية الفنية، الدكتور أسامة عبد الرحمن، مشيدا بالتقارب بين الثقافي بين الشعبين المصري والأذربيجاني، موضحًا أهمية إعداد جيل من دارسي اللغة الأذربيجانية لتكوين جسورًا للتواصل بين البلدين خاصةً مع تزايد العلاقات في الآونة الأخيرة على صعيد المجالات المتنوعة.

وأشارت الجالية الآذارية، إلى العلاقات التى تجمع بين البلدين علاقات كبيرة متزايدة في الآونة الاخيرة؛ إذ تعد مصر واحدة من أولى الدول المعترفة باستقلال أذربيجان، كما أسست المركز الثقافي العربي الوحيد في أذربيجان بالعاصمة باكو، و الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين؛ فقد أبرمت بينهما اتفاقيات تعاون عدة، كان آخرها إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة، و تدشين خط طيران مباشر بين شرم الشيخ وباكو كخطوة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين. 

0f3059c8-e1d1-4d71-a206-3b1969621805
 

 

210051f2-fabe-4be4-99da-a00c420a2994
 

 

c5e745d4-798b-433d-b35e-25d085308a8f
 

 

fd52c3dc-79a0-4372-a5b5-47767535d21d
 

 

 


الجالية الاذربيجانية

الأزهر

تاريخ أذربيجان وأعلامها

الشعبين المصري والأذربيجاني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد.. فنانات أذربيجان يقدمن معرضا للفن التشكيلى فى متحف أحمد شوقى

الأحد، 29 سبتمبر 2019 12:05 م

بعثة الأثقال تعود من معسكر أذربيجان غدا بعد أزمة إيقاف الاتحاد الدولى

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 12:10 م

كرواتيا تسقط فى فخ التعادل أمام أذربيجان بتصفيات يورو 2020

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 08:19 م

فى عيد ميلاده.. مودريتش يقود كرواتيا للتقدم على أذربيجان 1-0.. فيديو

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 07:14 م

مودريتش يقود تشكيل كرواتيا ضد أذربيجان فى تصفيات يورو 2020

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 05:33 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

التنمية المحلية: إلغاء تصاريح سير "التوك توك" الصادرة عن المحليات

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

كل ما تريد معرفته عن عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقًا للقانون

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

التعليم: تحديث 36 منهجا ضمن مقررات المدارس الفنية لربط الخريجين بسوق العمل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

فيديو.. إكسترا نيوز تكشف غباء قنوات الإخوان وأكاذيبهم عن مياه النيل

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

هل تشهد انتقالات يناير عودة كهربا وأيمن حفنى للتألق بالدورى المصرى؟

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

مرتضى منصور يعلن رسميًا خوض لقاء المقاولون العرب

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

كل ما تريد معرفته عن مهرجان تعامد الشمس بأبوسمبل × 11 معلومة

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

شوقى غريب عن رمضان صبحى: الأكثر تواضعاً فى المنتخب الأوليمبى

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين: صرف 70% من مقررات شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

أبرز المحطات فى قضية أحداث المغارة بسوهاج بعد تأجيلها

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

وزارة التعليم اللبنانية تعلن إغلاق المدارس والجامعات اليوم بسبب التظاهرات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة