ضبط 8 أطنان أعلاف حيوانية وملح وطحينة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

الغربية – عادل ضرة

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية امن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان مدير الإدارة، حملات مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام الرقابة التموينية على الأسواق، أسفرت عن ضبط 5طن و150كيلو أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات، و3طن و80كيلو ملح وطحينة وسمسم غير صالحين للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بتمكن المقدم محمد زايد رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، من ضبط سرجة أعلاف بدون ترخيص بقرية الجابرية مركز المحلة، ملك"عبد اللطيف.ح.ا" 51سنة وبداخلها 5طن و150كيلو اعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات القياسية، فى المحضر رقم 39873جنح مركز المحلة.

وضبط 3طن و80كيلو زيت طعام وطحينة وسمسم غير صالحين للاستهلاك الآدمي، داخل سرجة زيوت وطحينة بدون ترخيص بقرية كفر العبايدة مركز المحلة ملك"عزت.ر.ا" 39سنة، فى المحضر 39874جنح مركز المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.