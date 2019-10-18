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ضبط 7200 قرص مشبك بطنطا.. ومصادرة 2.5 طن دقيق بلدى وسكر مدعم بالشرقية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:34 م
ضبط 7200 قرص مشبك بطنطا.. ومصادرة 2.5 طن دقيق بلدى وسكر مدعم بالشرقية دقيق - أرشيفية
المحافظات – عادل ضرة - إيمان مهنى

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تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير الإدارة، من ضبط 7200 قرص مشبك غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع حلوى بدون ترخيص بدائرة قسم أول طنطا، قبل بيعهم للجمهور.

 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بدائرة قسم اول طنطا، ملك "محمد.ع.م" 48سنة وبداخله 7200قرص مشبك غير صالح للاستهلاك الآدمى، تحرر المحضر 32806جنح قسم اول طنطا.

 

وضبط 750 كيلو ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بمصنع رنجة بدون ترخيص بقرية اسديمه مركز كفر الزيات، ملك"ابراهيم..ا" 40 سنة، تحرر المحضر رقم 30305 جنح مركز كفر الزيات.

 

 وفى الشرقية صادرت مديرية التموين، 2.5 طن سكر و دقيق بلدي مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء ، كما حررت 1735  محضراً فى حملات تموينية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر بنطاق المحافظة، ضمن حملات رقابية  على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود وكافة الأنشطة التجارية بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة ومباحث التموين والصحة والطب البيطري والمتابعة الميدانية بالمحافظة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجارى .

 

ذكر بيان، أن الإدارات التموينية المختلفة، قد قامت بشن حملات مفاجئة على الأسواق أسفرت عن تحرير 1735 محضراً متنوعاً منها تحرير 1314 محضراً للمخابز البلدية والسياحية ما بين نقص وزن غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة .

 

 كما تم تحرير 439 محضراً للأسواق ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية المنتج للاستخدام الآدمي ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص.

 

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل اول وزارة التموين بالشرقية أن الحملات التموينية أسفرت عن ضبط 500 كيلو دقيق بلدى مدعم 82% و 2 طن سكر تموينى و 202 كرتونة زيت و46  كيلو اسماك و54 كيلو عسل و44 كيس عصير و21  كيلو كبدة و5 جركن زيت طعام.

 

وأضافت وكيلة وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط سلع غير غذائية منها 200 كيلو منظفات و2 شيكارة سماد.

 

وتواصل مديرية التموين مجهوداتها الرقابية على كافة الأنشطة التجارية المختلفة للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين والمقرارات التموينية لمنع احتكار السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء .


الشرقيه

تموين الشرقيه

محافظه الغربيه

مشبك

ملح طعام

مدير امن الغربيه

طنطا

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