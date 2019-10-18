ضبط 632 هاربا من أحكام وتحرير 29 قضية تموينية بأسوان

أسوان - صلاح المسن

شنت المباحث الجنائية وإدارة تنفيذ الأحكام، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم حملة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان.

وأسفرت الحملة عن ضبط 632 هاربا من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

وتمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 113 هاربا من جنح الحبس الجزئى، وضبط 16 هاربا من جنح الحبس المستأنف.

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 356 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط 146 محكوم عليهم في جنح المخالفات تحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط.

تم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابات المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقه.م وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية.

شملت ضبط 3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها وشملت ضبط 4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسميى، وكذلك ضبط 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار ، وضبط 7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، وضبط 6 قضايا مخالفات المخابز البلدية، وكما شملت الجهود ضبط قضية ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية