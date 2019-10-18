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ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بدمياط

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:22 م
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها بدمياط المتهمون عقب ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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وجهت أجهزة الأمن بمديرية أمن دمياط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط كافة أشكال الخروج على القانون، بدائرة مركز شرطة دمياط وقسم شرطة السرو.

أسفرت نتائج الحملة عن ضبط مسجل خطر سبق اتهامه فى 3 قضايا مخدرات، ضبط بحوزته على 190 جرام من مخدر الهيروين، 280 جرام من مخدر البانجو، مبلغ مالى.

وأثمرت الجهود عن ضبط عاطل سبق اتهامه فى قضيتى مخدرات، ضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش ، 11 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، وضبط عاطل، سبق اتهامه فى 4 قضايا مخدرات، ضبط بحوزته فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة خرطوش، 44 قرص مخدر، مبلغ مالى، وتم تحرير المحضر اللازم بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العامة، التى باشرت التحقيق.


حملة امنية

اسلحة نارية

مواد مخدرة

مخدر الهيروين

محافظة دمياط

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