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ضبط 1600عبوة حمص و700 عبوة مايونيز غير صالحة للإستهلاك بالغربية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:50 ص
ضبط 1600عبوة حمص و700 عبوة مايونيز غير صالحة للإستهلاك بالغربية سلع غذائية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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تمكن ضباط مباحث التموين بكفر الزيات والسنطة بمحافظة الغربية، بإشراف العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، من ضبط 1600عبوة  حمص غير صالح للاستهلاك الآدمي، و700عبوة مايونيز منتهي الصلاحية، قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا  من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط 1600عبوة حمص غير صالحه للاستهلاك الآدمي داخل مقلة حمص بدون ترخيص بقرية شبرابيل مركز السنطة، ملك"محمود.ح.م" 30سنة، فى المحضر 17664جنح مركز السنطة.

كما تم ضبط 700عبوة مايونيز منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بشارع الجيش دائرة مركز كفر الزيات، ملك" إبراهيم.ف.م" 40سنة، فى المحضر 29795جنح مركز كفر الزيات.

و تم ضبط 115عبوة سناكس اطفال منتهية الصلاحية بمحل بقالة بشارع النصر بطنطا ملك"ريمون.ف.د" 61سنة، تحرر المحضر 32481جنح قسم أول طنطا، وضبط 75كيلو لب منتهي الصلاحية داخل مقلة لب بشارع درب الشرفا ثان طنطا ملك"سامح.م.ع" 39سنة، فى المضر 28287جنح قسم ثان طنطا.

 

 

 


مدير امن الغربيه

حمص

مايونيز

مباحث التموين

محافظه الغربيه

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