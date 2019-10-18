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ضبط متهمين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى الإسماعيلية.. صور

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:15 ص
ضبط متهمين أثناء تنقيبهما عن الآثار فى الإسماعيلية.. صور تنقيب عن الآثار
الإسماعيلية - صبرى غانم

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نجحت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز الإسماعيلية فى القبض على شخصين اثناء تنقيبهما عن الآثار بأحد المساكن بمنطقة أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية.

تلقى اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود هندي مدير المباحث الجنائية مفاده ورود معلومات للرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية بتردد عددا من الأشخاص على أحد المنازل بمنطقة أبوعطوة وأضافت بان مالك المنزل يقيم فى القاهرة ويصطحب يوميا أشخاص غرباء وينبعث من المنزل روائح للبخور بصفة مستمرة وسماع أصوات غريبة داخل المنزل بالإضافة الى ظهور تشققات بأحد المنازل المجاورة لهذا المنزل.

وبإجراء التحريات السرية تبين لضباط المباحث أن صاحب المنزل يعاونه أحد أهالى المنطقة يقومان بالحفر داخل منزله.

انتقل النقباء حسن رضوان ومصطفى جميل ومحمد جبر وملهم البلتاجى وعمر الطحاوي معاونو مباحث المركز للمنزل المتحرى عنه وتمكنوا من ضبط كلا من "محمد.ر.م" مقيم بمنطقة ابوعطوة و"سيد.ى.ع"مقيم العمرانية بمحافظة الجيزة وبتفتيش المنزل تم العثور على حفرة عميقة داخل المنزل عمقها حوالى ١٦ متر وعدة سراديب اسفل الحفرة بالإضافة الى كمية من البخور وعدد الحفر واحبال تستخدم فى التنقيب على الآثار.

 تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت إجراء التحريات اللازمة عن الواقعة وتعيين حراسة على المنزل وإعادة عرض المتهمين برفقة التحريات.

تنقيبهما عن الآثار (1)
 
تنقيبهما عن الآثار (2)
 
تنقيبهما عن الآثار (4)
 
تنقيبهما عن الآثار (6)

امن الاسماعيلية

التنقيب على الاثار

ابوعطوة

اللواء محمود هندى

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