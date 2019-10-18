ضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة وتحرير 583 مخالفة فى أسوان

أسوان - صلاح المسن

نفذت مديرية أمن أسوان، اليوم، حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان، وتضمنت جهود الحملة، نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان.

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 583 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط دراجتين ناريتين بدون ترخيص، وفحص 25 قائد سيارة بكمين بلانة دائرة مركز شرطة دراو، أسفر الفحص عن ضبط حالتى تعاطى مخدر الحشيش والبانجو والأقراص المخدرة.

كما تضمنت الجهود تحرير 111 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة، والتصالح الفورى فى 76 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش.

وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 81 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 200 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.