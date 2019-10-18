صور.. ورشة عمل بـ"تجارة المنصورة" عن كيفية حساب تطبيق الحد الأدنى للأجور

الدقهلية شريف الديب

استضافت كلية التجارة بجامعة المنصورة، ورشة عمل لكيفية حساب الحد الأدنى للأجور بقاعة الاجتماعات بكلية التجار.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة المالية وجامعة المنصورة وبمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونظرا لعدم قيام العديد من الجهات الادارية بتطبيق هذا القرار.

تضمنت الورشة والتى بدأت من الأمس وتستمر اليوم آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقرار 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019 وكتاب وزير المالية رقم 8 لسنة 2019 ومنشور رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمحافظات.

نظمت ورشة العمل برعاية وزارة المالية، والدكتور كمال كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصورة، المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات، الدكتور محمد محمود عطوه عميد كلية تجارة المنصورة، محمد عبد العزيز وكيل وزارة المالية أحمد عمار رئيس وحدة التدريب الداخلي بالمديرية، وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة الدقهلية، أسامة عبد الفتاح موسي أمين عام الجامعة، محاسب محمد عبد العزيز رمضان مدير المديرية المالية، وجميع مسؤولي الاستحقاقات بجميع الجهات الإدارية داخل محافظة الدقهلية.



جانب من ورشة العمل (



جانب من ورشة العمل



جانب من ورشة العمل