سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ورشة عمل بـ"تجارة المنصورة" عن كيفية حساب تطبيق الحد الأدنى للأجور

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:00 م
صور.. ورشة عمل بـ"تجارة المنصورة" عن كيفية حساب تطبيق الحد الأدنى للأجور ورشة عمل بتجارة المنصورة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع الجهات الإدارية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استضافت كلية التجارة بجامعة المنصورة، ورشة عمل لكيفية حساب الحد الأدنى للأجور بقاعة الاجتماعات بكلية التجار.

جاء ذلك في إطار التعاون بين وزارة المالية وجامعة المنصورة وبمناسبة صدور قرار رئيس الوزراء بشان تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونظرا لعدم قيام العديد من الجهات الادارية بتطبيق هذا القرار.

تضمنت الورشة والتى بدأت من الأمس وتستمر اليوم آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا للقرار 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019 وكتاب وزير المالية رقم 8 لسنة 2019 ومنشور رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمحافظات.

نظمت ورشة العمل برعاية وزارة المالية، والدكتور كمال كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعه المنصورة، المحاسب عماد عواد رئيس قطاع الحسابات، الدكتور محمد محمود عطوه عميد كلية تجارة المنصورة، محمد عبد العزيز وكيل وزارة المالية أحمد عمار رئيس وحدة التدريب الداخلي بالمديرية، وبحضور الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة الدقهلية، أسامة عبد الفتاح موسي أمين عام الجامعة، محاسب محمد عبد العزيز رمضان مدير المديرية المالية، وجميع مسؤولي الاستحقاقات بجميع الجهات الإدارية داخل محافظة الدقهلية.

 

جانب من ورشة العمل (1)
جانب من ورشة العمل (

 

جانب من ورشة العمل (2)
جانب من ورشة العمل 

 

جانب من ورشة العمل (3)
جانب من ورشة العمل 

 

جانب من ورشة العمل (4)
جانب من ورشة العمل 

 


الدقهلية

جامعة المنصورة

كلية تجارة المنصورة

الحد الادني للاجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

فيديو جراف.. أعظم 10 لاعبين فى تاريخ منتخب إسبانيا

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

س وج.. كل ما تريد معرفته عن ودية الأهلي المحتملة أمام إنتر ميلان أو الريال

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

تجميد النشاط الكروى فى لبنان بسبب المظاهرات

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد فى دقيقة.. الجار الخائن قتل طبيب الأسنان بالهرم على طريقة ريا وسكينة

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة