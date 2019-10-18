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صور.. محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد عبد الرحيم القنائى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:15 م
صور.. محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير بمحيط مسجد عبد الرحيم القنائى محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى
قنا- فريق المحافظات

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية اليوم، لمتابعة الاعمال التى تم تنفيذها بحديقة عبد الرحيم القنائى رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

 

تفقد خلالها المحافظ أعمال التطوير والتجميل وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات وتركيب الإضاءات الكهربائية ودهان البلدورات التى تمت بحديقة العارف بالله سيدى عبد الرحيم القنائى والمنطقة المحيطة بالمسجد .

 

ووجه محافظ قنا بضرورة الاهتمام بالحفاظ على المنظر الحضارى للحديقة وزياده عد العاملين بها وخاصه فى الفترة المسائية بعد الاعمال التى تم تنفيذها بالموقع والذى يعد مقصدا للزائرين .

 

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين المكلفين من قبل الوحدة المحلية بمسئولية حراسة الموقع واحاله المقصرين فى أداء أعمالهم للتحقيق وذلك للحفاظ على جمال ونظافة الحديقة والمنطقة المحيطة بالمسجد.

 

كما شملت الجولة تفقد الحالة المرورية بشوارع المدينة ووجه المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق الاجراءات القانونية ضد اصحاب المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات على المخالفين .

 

1 محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى
 محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى

 

2 محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى
محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى

 

3 محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى
محافظ قنا يتفقد تطوير مسجد القنائى

 


مسجد القنائى

سيدى عبد الرحيم

محافظ قنا

حديقة مسجد سيدى عبد الرحيم القنائى

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