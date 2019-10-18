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صور.. محافظ الشرقية يهنئ مدرسة منيا القمح لفوزها بمركز أول بمسابقة "فنى مبتكر"

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 01:47 م
صور.. محافظ الشرقية يهنئ مدرسة منيا القمح لفوزها بمركز أول بمسابقة "فنى مبتكر" محافظ الشرقية يهنئ مدرسة منيا القمح لفوزها بمركز أول بمسابقة "فنى مبتكر"
الشرقية - إيمان مهنى

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هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطالبين "إمام على، أحمد حسن" أبناء مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين والفائزين بالمركز الأول بمسابقة "فنى مبتكر 2019" لطلاب التعليم الفنى والتى تم تنظيمها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومجمع الإبداع برج العرب التابع لوزارة الاتصالات، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك فى إطار تنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات لريادة الأعمال والإبتكار WISE تحت شعار "فنى مبتكر".

 

كما توجه المحافظ بالتهنئة لمديرية التربية والتعليم بالشىرقية وجميع معلمى وطلبة مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين لفوزهم بالمركز الاول بمسابقة فنى مبتكر 2019 متمنياً لهم دوام النجاح والتوفيق والتميز بالمسابقات العلمية المختلفة.

 

وأشاد محافظ الشرقية بالمجهودات المبذولة وتضافر جهود الجهات المختلفة لدعم التعليم الفنى واتباع كافة السبل لتطويره وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لرفع مستوى المدارس الفنية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمتميزين من أبناء المدارس الفنية وتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى اللازم لهم للاستفادة من افكارهم وابتكاراتهم فى خطط التنمية المستدامة للبلاد من خلال تنفيذ مشروعات مرتبطة بتخصصاتهم العلمية.

 

يذكر ان مسابقة فنى مبتكر 2019 قام بتنظيمها مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات wise بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى المسار الصناعى وبمشاركة 11 محافظة بعدد 1574 مشروعاً و قد تقدما الطالبان أبناء مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين للمسابقة بمشروع "easy out machine" والذى يهدف إلى إنتاج جهاز يعمل على تقشير الأسلاك الكهربائية المغطاة بطبقة البلاستيك ويسمح بإعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية مما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

 

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