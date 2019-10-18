صور.. محافظ أسيوط يوجه إدارة المخلفات الصلبة بمتابعة أعمال مبادرة "صحتنا فى نظافة بيتنا"

أسيوط - ضحا صالح

وجه اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط إدارة المخلفات الصلبة بمتابعة أعمال مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا" بكافة مراكز وقرى المحافظة والتنسيق مع الجهات المعنية لعقد الندوات التثقيفية الدورية للمواطنين لتوعيتهم وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتفعيل دور المبادرة وشن الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز لإظهار المحافظة بصورة جمالية تليق بها كعاصمة للصعيد.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر جميع الجهود للعمل على تطوير منظومة النظافة وتفعيل دور المبادرة للحفاظ على نظافة الشوارع والطرق والميادين العامة مشيرا إلى دور المؤسسات والجمعيات الأهلية في العمل على إنجاح المنظومة وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والمساهمة في رفع وإزالة كافة أكوام القمامة والمخلفات بالقرى والمراكز بشتى أنحاء المحافظة.

وفي هذا الإطار واصلت إدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع البرنامج الوطني تفعيل دور مبادرة "صحتنا في نظافة بيئتنا" بشن الحملات الدورية على المراكز والأحياء لمتابعة أعمال منظومة النظافة وعقد الاجتماعات الدورية لمسئولي الحملة والندوات التثقيفية للمواطنين، حيث زار وفد من الإدارة مركز ومدينة ساحل سليم.

وأوضح رجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة إن فريق العمل قام بزيارة ميدانية لمركز ومدينة ساحل سليم تم خلالها عقد لقاءات توعية للمواطنين وأصحاب المحال التجارية ونشر الوعي البيئي والصحي وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة والطرق السليمة الواجب إتباعها في التخلص من المخلفات فضلا عن تنفيذ حملة مكبرة لرفع وإزالة القمامة والمخلفات من الشوارع الرئيسية بالمدينة شملت شوارع الجمهورية وبين الجناين والجزيرة وتم تجميل ودهان البلدورات والأرصفة مشيرًا إلى تكريم عدد من المواطنين لمشاركتهم الإيجابية وإتباعهم الطرق الصحيحة في التخلص من القمامة وتكريم العمال والسائقين ومشرفي النظافة ومسئولي المخلفات الصلبة برئاسة مركز ومدينة ساحل سليم مؤكدا على الاتفاق مع رؤساء القرى لتفعيل دور المبادرة لتحقيق الهدف المطلوب منها والمساعدة في نشر الوعي البيئي وطرق السليمة الواجب إتباعها في التخلص من المخلفات.



مبادرة صحتنا في نظافة بيتنا بساحل سليم



مبادرة صحتنا في نظافة بيتنا بساحل سليم



مبادرة صحتنا في نظافة بيتنا بساحل سليم



مبادرة صحتنا في نظافة بيتنا بساحل سليم