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صور.. عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:38 م
صور.. عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى
المنيا – فريق المحافظات

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شهد محمد عبد الفتاح، سكرتير عام محافظة المنيا، عرض فيلم الممر على المسرح الرومانى بكورنيش النيل، بحضور مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وعدد من القيادات التنفيذية وأهالى محافظة المنيا.

 

وأكد السكرتير العام على ضرورة بث روح الوطنية فى نفوس المواطنين كافة، مُشيراً الى حب الوطن الذى نحيا فيه، فهو حاضرنا الذى نبنيه ومستقبلنا الذى نحلم بإظهاره فى أبهى صوره من خلال التكاتف البناء بين أبناء الوطن، مشيرا الى أهمية بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل النهوض به، لافتاً إلى أن نصر أكتوبر المجيد قد أعاد الكرامة والشرف اللذين نسعى جميعاً الى الحفاظ عليهم بالغالى والنفيس.

 

وكانت محافظة المنيا قد أعلنت عن عرض فيلم الممر للجمهور يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر على المسرح الرومانى بكورنيش النيل فى تمام الساعة 8 مساء، تنفيذاً لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بنصر أكتوبر العظيم.

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (2)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (3)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (4)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (5)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (6)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (7)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (8)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (9)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 

عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى (1)
عرض فيلم الممر للجمهور فى المنيا بالمسرح الرومانى 

 


المنيا

نصر أكتوبر

حرب 73

انتصارات اكتوبر

فيلم الممر

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