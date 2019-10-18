صور.. رفع التراكمات والقمامة من مدينة الصباح بحى فيصل فى السويس

السويس - السيد فلاح

تفقد اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس، مدينة الصباح بحى فيصل لمتابعة أعمال رفع المخلفات والتراكمات والقمامة، فى إطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمتابعة المرافق والخدمات وأعمال التطوير ورفع المخلفات المتراكمة والقمامة.

وأكد السكرتير العام لمحافظة السويس، على محمد فتحي، مدير فريق الطوارئ والتدخل السريع بتكثيف الأعمال فى رفع التراكمات والقمامة من منطقة إلى أخرى على مستوى الأحياء فى إطار تعليمات محافظ السويس للحفاظ على النظافة العامة والتنسيق الحضارى لإعادة الشكل الجمالى للمدينة.

رافق السكرتير العام لمحافظة السويس، فى متابعة الأعمال كل من مسئولى حى فيصل وفريق الطوارئ والتدخل السريع.



رفع التراكمات والقمامة من مدينة الصباح بحى فيصل فى السويس (



رفع التراكمات والقمامة من مدينة الصباح بحى فيصل فى السويس (



رفع التراكمات والقمامة من مدينة الصباح بحى فيصل فى السويس (