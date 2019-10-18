صور.. توزيع خريطة كاملة لأماكن وطرق التسجيل بـ"التأمين الصحى الشامل" فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تقديم كافة أوجه التوعية للمواطنين بمختلف أنحاء محافظة الأقصر لتعريفهم بأماكن التسجيل للأفراد والأسر ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم توزيع منشورات علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإدارات الصحية والوحدات المختلفة لكي يعلم الجميع أين وكيف يقومون بالتسجيل بكل سهولة ويسر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد شكاوي الأهالي من عدم علمهم بمواقع وتفاصيل التقديمات، تقرر البدء في حملات توعية وجولات بمختلف القري والنجوع والساحات الدينية والمساجد والمستشفيات لتعريفهم بكيفية التوجه لمواقع تسجيل ملفاتهم، وكذلك طرق وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة.

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها ضمن منظومة "التأمين الصحي الشامل"، والتي بلغ عددها إجمالي 18 نقطة تسجيل، وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة خلال العام المقبل، موضحاً أن النقاط المخصصة لتسجيل ملفات المواطنين تشمل ما يلي:- (مركزا الكرنك الجديد، وصحة الأسرة، ووحدتي القباحي الغربي ونجع الخطباء بإدارة البندر، ووحدة البغدادي بإدارة البياضية، ووحدتي حاجر الأقالتة والطارف بإدارة القرنة، ووحدتي الزينية بحري والعشي بإدارة الزينية، ووحدتي منشية النوبة والضمان بإدارة الطود، ووحدتي الرزيقات قبلي والمحاميد بحري بإدارة أرمنت، ومراكز الدير وأصفون وحي القرية ووحدتي الشغب وكوميربإدارة إسنا)، مؤكداً أنه على كافة أهالى المحافظة سرعة التسجيل وعمل ملف كامل للأسرة، وذلك بتوجه عائل الأسرة فقط "سواء كان الزوج أو الزوجة" إلى أقرب وحدة صحية ومعه صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وصور بطاقات الرقم القومى للبالغين بالعائلة، وصور شهادات الميلاد للأطفال بالعائلة، حيث تم البدء خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك للإستفادة من المنظومة.

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، إن نظام التأمين الصحى الشامل يشمل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة وتحليل معملى، وفحص أسنان مجاناً لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلاً إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين، وتعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية فى هذا الإطار، حيث أن المنظومة من المقرر أن تعمل فى مستشفيات "الأقصر الدولى - الأقصر العام - إسنا - أرمنت - العديسات - البياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة، حيث إن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث إنه من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.