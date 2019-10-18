سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:50 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. توزيع خريطة كاملة لأماكن وطرق التسجيل بـ"التأمين الصحى الشامل" فى الأقصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:53 ص
صور.. توزيع خريطة كاملة لأماكن وطرق التسجيل بـ"التأمين الصحى الشامل" فى الأقصر الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أنه يتم تقديم كافة أوجه التوعية للمواطنين بمختلف أنحاء محافظة الأقصر لتعريفهم بأماكن التسجيل للأفراد والأسر ضمن مشروع منظومة التأمين الصحي الشامل، وتم توزيع منشورات علي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والإدارات الصحية والوحدات المختلفة لكي يعلم الجميع أين وكيف يقومون بالتسجيل بكل سهولة ويسر.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد شكاوي الأهالي من عدم علمهم بمواقع وتفاصيل التقديمات، تقرر البدء في حملات توعية وجولات بمختلف القري والنجوع والساحات الدينية والمساجد والمستشفيات لتعريفهم بكيفية التوجه لمواقع تسجيل ملفاتهم، وكذلك طرق وخطوات التسجيل والأوراق المطلوبة.

 

وأوضح الدكتور السيد عبد الجواد، أنه تم تحديد الوحدات الصحية التي يتم فيها تسجيل المواطنين لفتح الملفات بها ضمن منظومة "التأمين الصحي الشامل"، والتي بلغ عددها إجمالي 18 نقطة تسجيل، وذلك للاستفادة من كافة الخدمات التى سوف تقدمها مع بدء عملها رسمياً فى مستشفيات المحافظة المجهزة لتلك المنظومة خلال العام المقبل، موضحاً أن النقاط المخصصة لتسجيل ملفات المواطنين تشمل ما يلي:- (مركزا الكرنك الجديد، وصحة الأسرة، ووحدتي القباحي الغربي ونجع الخطباء بإدارة البندر، ووحدة البغدادي بإدارة البياضية،  ووحدتي   حاجر الأقالتة والطارف بإدارة القرنة،  ووحدتي الزينية بحري والعشي بإدارة الزينية،  ووحدتي منشية النوبة والضمان بإدارة الطود،  ووحدتي الرزيقات قبلي والمحاميد بحري بإدارة أرمنت، ومراكز الدير وأصفون وحي القرية  ووحدتي الشغب وكوميربإدارة إسنا)، مؤكداً أنه على كافة أهالى المحافظة سرعة التسجيل وعمل ملف كامل للأسرة، وذلك بتوجه عائل الأسرة فقط "سواء كان الزوج أو الزوجة" إلى أقرب وحدة صحية ومعه صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة به، وصور بطاقات الرقم القومى للبالغين بالعائلة، وصور شهادات الميلاد للأطفال بالعائلة، حيث تم البدء خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك للإستفادة من المنظومة.

 

وكانت قد أعلنت مديرية الصحة بالأقصر، إن نظام التأمين الصحى الشامل يشمل إجراء الفحص الشامل بعد تحديد موعد مُسبق لإتمام الفحص، والذى يتضمن إجراء كشف عام من طبيب الأسرة وتحليل معملى، وفحص أسنان مجاناً لتسجيل الحالة الصحية للمواطن وأسرته، بما يضمن مستقبلاً إنشاء خريطة صحية للمواطنين المصريين، وتعمل على مواجهة أى أمراض فى المجتمع المصرى وفقا لطبيعة تواجدها فى المجتمع ما يضمن خطه تحرك فعاله واستراتيجية فى هذا الإطار، حيث أن المنظومة من المقرر أن تعمل فى مستشفيات "الأقصر الدولى - الأقصر العام - إسنا - أرمنت - العديسات - البياضية"، وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة، حيث إن التجهيزات تشمل إعداد منظومة بيانات دقيقة ومحدثة لكافة تفاصيل المستشفيات من طاقة بشرية ومعدات موجودة وأجهزة ناقصة، حيث إنه من المنتظر البدء التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل مطلع العام المقبل 2020.

 

صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (1)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (2)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (3)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (4)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (5)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (6)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (7)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (8)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (9)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (10)
 
صحة الأقصر تعلن توزيع منشورات بأماكن وطرق التسجيل بـالتأمين الصحي الشامل (11)
 

الاقصر

التامين الصحي الشامل

وزارة الصحة

اماكن التسجيل بالتامين الصحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

شاهد.. مي عمر بالملابس الإغريقية أثناء زيارتها لليونان بصحبة محمد سامى

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

ذا روك يستعيد ذكريات الشباب ويسرد قصة انتقاله من هاواى إلى ناشفيل

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة