صور.. تعرف على حجم التوسعات بأكبر محطة تحلية مياه جنوب البحر الأحمر

تشهد محافظة البحر الأحمر طفرة في إقامة محطات تحلية مياه البحر بشتي مدن المحافظة، من بينها وأكبرها بجنوب البحر الأحمر محطة تحلية الشلاتين.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية:
1- تبلغ تكلفة توسعة محطة تحلية مياه الشلاتين 322 مليون جنيه.
2- الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية الشلاتين بعد توسعاتها تصل إلي 9 آلاف متر مكعب يومياً.
3- الهدف من إنشاء المحطة توفير المياه الصالحة للشرب لأهالى مدينة الشلاتين بجودة عالية وبصفة مستمرة.
4- تقوم بعملية التوسعة بالمحطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر.
5-يشرف علي المحطة جهاز تعمير البحر الأحمر.
6-الوقت المحدد للانتهاء من توسعات المحطة نهاية شهر يونيه2021م.
محطة تحلية جنوب البحر الأحمر
محطة تحلية جنوب البحر الأحمر
محطة تحلية جنوب البحر الأحمر
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