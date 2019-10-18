صور.. تعرف على حجم التوسعات بأكبر محطة تحلية مياه جنوب البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تشهد محافظة البحر الأحمر طفرة في إقامة محطات تحلية مياه البحر بشتي مدن المحافظة، من بينها وأكبرها بجنوب البحر الأحمر محطة تحلية الشلاتين.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية:

1- تبلغ تكلفة توسعة محطة تحلية مياه الشلاتين 322 مليون جنيه.

2- الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية الشلاتين بعد توسعاتها تصل إلي 9 آلاف متر مكعب يومياً.

3- الهدف من إنشاء المحطة توفير المياه الصالحة للشرب لأهالى مدينة الشلاتين بجودة عالية وبصفة مستمرة.

4- تقوم بعملية التوسعة بالمحطة شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر.

5-يشرف علي المحطة جهاز تعمير البحر الأحمر.

6-الوقت المحدد للانتهاء من توسعات المحطة نهاية شهر يونيه2021م.



محطة تحلية جنوب البحر الأحمر



محطة تحلية جنوب البحر الأحمر