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بجوار معبد الملكة حتشبسوت..

صور.. تجهيز المسرح الرئيسى تمهيدًا لبدء بروفات "أوبرا عايدة" بالأقصر

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 ص
صور.. تجهيز المسرح الرئيسى تمهيدًا لبدء بروفات "أوبرا عايدة" بالأقصر بدء تركيب المسرح الرئيسى لبدء بروفات "أوبرا عايدة" غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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انطلق فريق العمال المخصصين من قبل لجنة التنظيم لمشروع "أوبرا عايدة" المقرر إقامته بمحافظة الأقصر يومي 26 و27 أكتوبر الجارى، فى أعمال تركيب المسرح الرئيسى وتجهيز موقع العروض بجوار معبد الملكة حتشبسوت، وذلك لبدء البروفات للعروض خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لاستقبال أكثر من 4 آلاف سائح من مختلف دول العالم، لحضور العروض العالمية التى تعود للأقصر بعد غياب عدة سنوات.

ومن جانبها، قالت ياسمين عبد الرحمن، المدير التنفيذي لمشروع أوبرا عايدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه وصل لمحافظة الأقصر مقدمو العروض وهم نحو 80 عازفًا من أوركسترا أكاديمية (لفيف) السيمفونية فى أوكرانيا، والذين يتميزون بالتواصل الرائع مع المستمعين وتقودهم المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، أول امرأة ترأس أوبرا جراز فى النمسا، وذلك لبدء التدريبات على العروض فى أرض الأقصر للتعود على الوضع بالمحافظة.

كما ستشهد الأيام المقبلة توافد كل فريق العمل لبدء البروفات النهائية من أرض المعبد قبل العروض بـ72 ساعة للتجهيزات النهائية.

وأضافت المدير التنفيذي لأوبرا عايدة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن يصل للأقصر خلال الـ48 ساعة الماضية المشاركون فى العروض أيضًا وهم حوالى 70 موسيقيًا ضمن الكورال الوطنى الأوكرانى (دومكا)، الضيوف الدائمين على مسارح أوروبا، وكذلك ستتم الاستعانة ببعض النجوم المصريين بالعروض.

 كما أوضحت أنه يجرى العمل بكل جدية فى مختلف أرجاء الأوساط السياحية بمحافظة الأقصر، والتعاون بين جميع الأطراف لبحث كل الترتيبات اللازمة لإقامة الفعالية السياحية الفنية الثقافية في ساحة معبد الدير البحري "حتشبسوت" غرب الأقصر، كما التقت مؤخرًا بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونائبه محمد عبد القادر خيرى، وعدد من قيادات المحافظة، لبحث الاستعدادات النهائية فى محافظة الأقصر، وذك بالتعاون مع حوالى 38 شركة سياحة قامت بالتسويق للعروض حول العالم، وذلك لعودة عروض "أوبرا عايدة" بكل نجاح بعد غياب نحو عقدين من الزمان.

وتسعى عروض "أوبرا عايدة" بالأقصر التى يحتضنها معبد الملكة حتشبسوت مطلع الشتاء القادم، إلى جذب 4 آلاف سائح من دول العالم، لحضور عرضين يومي 26 و28 أكتوبر، حيث سيتحرك العارضون على أرض المعبد مُباشرة، وسط أجواء من الإبهار عن طريق أحدث تقنيات الصوت والضوء، ليشعر المُستمعون أنهم جُزءٌ من العرض، فى تجربة فريدة لا تُنسى، حيث تؤدى الكورية "ساى كيونغ ريم" دور "عايدة" وهى من مواليد عام 1990 وتشتهر باسم "المغامر العظيم فى السوبرانو الحديث" ويطلق عليه فى الأوساط العالمية "صوت للموت من أجله" والتى درست الغناء فى معهد "جوزيبى فيردى" فى ميلانو، وفى أكاديمية "تيترو" وكانت واحدة من 6 مغنيات لعبن دور عايدة فى ساحة "دى فيرونا" بإيطاليا، وقد قامت بأداء دور "عايدة" فى "أرينا دى فيرونا" و"سيول" و"فورت" و"ميونيخ" و"طوكيو".

 

 

العمال ينطلقون في تركيب وتجهيز المسرح الرئيسي تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غربي الأقصر (1)

 

العمال ينطلقون فى تركيب وتجهيز المسرح الرئيسى تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غرب الأقصر 

 

العمال ينطلقون في تركيب وتجهيز المسرح الرئيسي تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غربي الأقصر (2)
العمال ينطلقون فى تركيب وتجهيز المسرح الرئيسى تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غرب الأقصر

 

العمال ينطلقون في تركيب وتجهيز المسرح الرئيسي تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غربي الأقصر (3)
العمال ينطلقون فى تركيب وتجهيز المسرح الرئيسى تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غرب الأقصر 

 

العمال ينطلقون في تركيب وتجهيز المسرح الرئيسي تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غربي الأقصر (4)
العمال ينطلقون فى تركيب وتجهيز المسرح الرئيسى تمهيداً لبدء البروفات بـأوبرا عايدة غرب الأقصر

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