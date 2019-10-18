صور.. التصدى لـ8 حالات بناء مخالف فى 4 أحياء بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت أحياء الإسكندرية حملات مكثفة للتصدى لظاهرة البناء المخالف، حيث شن حى ثان المنتزه حملات فورية للقضاء على مخالفات البناء، بناء على تعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، بشأن مجابهة مخالفات البناء والتعديات بشتى أحياء المحافظة.

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن حى ثان المنتزه قد شن حملة تحت قيادة الدكتور ياسر الجندى، رئيس الحى، من خلال لجنة الإزالة برئاسة مصطفى عبدالسلام سكرتير عام الحى وبعضوية وحدة الإيقاف والتحفظ، وممثل عن إدارة المشروعات، والعضو القانونى، وبمعاونة الجهات الأمنية المختصة.

وأسفرت الحملة عن بفك الشدة الخشبية الخاصة بأعمدة الطابق التاسع علوى بالعقار الكائن فى شارع اللواء حسن كامل خلف مطعم جاد بمنطقة العصافرة بحرى، وتسليم العقار لمقاول الهدم لتنفيذ القرار رقم 164 لسنة 2018 والصادر بإزالة الأعمدة الخرسانية للطابق التاسع علوى بالعقار.

وفى إطار تصدى حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، للمخالفات بنطاق الحي، والعمل على منع أى أعمال بناء مخالف فى المهد وفرض الانضباط والالتزام بالقانون على الجميع وفور ملاحظة رجال المتابعة الميدانية بالحى بوجود أعمال بناء مخالفة بدون ترخيص بالعقارين؛ رقم 16 ش وكالة الخضار، و15 حارة مدورة، التابعين لقسم شرطة الجمرك.

وشكلت رئيس حى الجمرك على الفور حملة مكبرة لإزالة المخالفات ومنعها فى المهد، تكونت الحملة من سكرتير عام الحى إدارات؛ المشروعات وإشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع، وبتأمين قوات شرطة ومباحث قسم شرطة الجمرك، وتوجهت الحملة للعقار الأول وتبين وجود شدة خشبية بالطابق الرابع عشر والأخير من العقار تم فكها والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم التوجه أيضاً للعقار السالف ذكره فى حارة مدورة ومنع البناء المخالف فى المهد وفك الشدة الخشبية الموجودة بالطابق الأول علوى والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ووفقا لتوجيهات العميد فادى وديع رئيس حى وسط، واستمرارا للتصدى لظاهرة البناء المخالف، قامت اليوم حملة مكبرة لوقف اعمال بناء مخالف، فك شدة خشبية بقرية ابيس العاشرة.

وفى حى العامرية أول وبناء على تعليمات اللواء سمير صدقى رئيس الحى، تم شن حملة بحضور محمد عبد الله سكرتير عام الحى ورئيس وحدة الإزالة وقوات من قسم العامرية أول وجميع الإدارات المعنية بالحى وتم تنفيذ القرارات 74 والقرار 75 والقرار 76 لسنة 2019 عبارة عن أسوار بقرية الكرنك بالنهضة.



ازالة البناء المخالف بقرى النهضة



ازالة المخالف



التحفظ على الاخشاب



بناء مخالف بقرى ابيس



رئيس الحى خلال الحملة