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صور.. استمرار التظاهرات فى لبنان لليوم الثانى احتجاجا على تردى أوضاع المعيشة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:39 ص
صور.. استمرار التظاهرات فى لبنان لليوم الثانى احتجاجا على تردى أوضاع المعيشة احتجاجات فى لبنان
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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أغلق محتجون فى أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة اليوم الجمعة ونظموا مسيرة فى بيروت فى ثانى يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات فى الساعات المبكرة من اليوم.

وتصاعد الدخان من الحرائق التى كانت مشتعلة فى شوارع وسط بيروت صباح اليوم الجمعة، وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق فى الشمال والجنوب ووادى البقاع ومناطق أخرى. وأغلقت المدارس بموجب تعليمات من الحكومة.

أثار الاشتباكات
أثار الاشتباكات

 

أثار التظاهرات
أثار التظاهرات

 

أعمال تخريبية
أعمال تخريبية

 

تظاهرات فى لبنان
تظاهرات فى لبنان

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

قوات الأمن فى لبنان
قوات الأمن فى لبنان

 

قوات الدفاع المدنى
قوات الدفاع المدنى

 


لبنان

تظاهرات

ضرائب

اشتباكات

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