صور.. استمرار التظاهرات فى لبنان لليوم الثانى احتجاجا على تردى أوضاع المعيشة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

أغلق محتجون فى أنحاء لبنان الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة اليوم الجمعة ونظموا مسيرة فى بيروت فى ثانى يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات فى الساعات المبكرة من اليوم.

وتصاعد الدخان من الحرائق التى كانت مشتعلة فى شوارع وسط بيروت صباح اليوم الجمعة، وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن محتجين أغلقوا الطرق فى الشمال والجنوب ووادى البقاع ومناطق أخرى. وأغلقت المدارس بموجب تعليمات من الحكومة.



أثار الاشتباكات



أثار التظاهرات



أعمال تخريبية



تظاهرات فى لبنان



جانب من التظاهرات



قوات الأمن فى لبنان