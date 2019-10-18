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صور.. استعدادات مكثفة بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:06 م
صور.. استعدادات مكثفة بميناء الإسكندرية لاستقبال أولى السفن السياحية استعداد الميناء رستقبال الافواج اسايحية
الاسكندرية جاكلين منير

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تقدم الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية العاملين القيادات والموظفين لتزيين محطة الركاب البحرية وساحاتها وارصفتها وذلك استعداداً لاستقبال السفينة السياحية القبرصية، القادمة من ميناء ليماسول القبرصي وعلي متنها 500 سائح من جنسيات مختلفة.

 

وقال الربان طارق شاهين إن موظفى الميناء حضروا إلى محطة الركاب في السابعة من صباح الجمعة يعملون كخلية النحل في نظافة وتجميل المحطة التي تستقبل السفن السياحية، وكذلك دهان الأرصفة، ومراجعة جميع مرافق المحطة والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين .

 

وأضاف شاهين، أن الكل يعمل بيده لا فرق بين مدير وعامل في تظاهرة جميلة تعبر عن مدي وعي ووطنية العاملين، ووجه شاهين المختصين بالميناء للتنسيق مع الجهات المعنية العاملة في الميناء لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال السفينة والسياح والظهور بالمظهر اللائق بوطننا الحبيب .

 

وعبر الربان شاهين عن سعادته لوجود هذه الروح الطيبة بين العاملين وقال رأيت في أعين العاملين بالميناء سعادة بالغة فرحا بقدوم السفينة السياحية وبدء موسم السياحة.

 

 

استعداد الميناء رستقبال الافواج اسايحية
استعداد الميناء رستقبال الافواج اسايحية

 

استعدادات بميناء الاسكندرية
استعدادات بميناء الاسكندرية

 

اعمال صيانة
اعمال صيانة

 

تزيين الارصفة_1
تزيين الارصفة_1

 

تزيين الميناء
تزيين الميناء

 


الاسكندرية

ميناء الاسكندرية

الافواج السياحية

السفن السياحية

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