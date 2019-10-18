صحة سوهاج: مسح شامل للمدارس ولا وجود لأى إصابات بالالتهاب السحائى

سوهاج- محمود مقبول

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة لم تقم بتسجيل أي حالة إصابة بالالتهاب السحائي حتى تاريخه وذلك طبقًا لعملية المسح الشامل التي تمت بكل المدارس على مستوى المحافظة.

وأضاف "جميعة"، أنه تم تطعيم كل التلاميذ طبقًا للخريطة الموضوعة وفى المواعيد المحددة وبالمجان وبدون أي رسوم بالإضافة إلى قيام الزائرات الصحيات وفرق المسح من الوحدات الصحية والإدارات بعمل مسح شامل لكل المدارس الابتدائية ورياض الأطفال وأننا لم نكتف بذلك فقط بل قامت المديرية بعمل دورات تدريبية للعاملين بالتربية والتعليم، حول اكتشاف المرض، وكيفية التعامل معه، وطريقة الإبلاغ.

وتابع وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن نسبة التطعيمات في سوهاج لكل الأمراض ومن بينها الالتهاب السحائي وصلت 102٪، بعد أن تم تطعيم أبناء سوهاج، وآخرين من خارج المحافظة تصادف وجودهم أثناء عمل الحملات.

وناشد "جميعة"، الأهالي بعدم الانسياق وراء الشائعات، وترديدها في مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن القطاع الصحي في المحافظة لا يدخر جهدًا في تقديم كل الخدمات الطبية للمواطنين مجانًا في جميع الأوقات، مؤكدًا أن خط الدفاع الأول في العمل هو الوحدات الصحية في القرى والنجوع، بعدها المستشفيات المركزية التي تحيل الحالات الي مستشفيات الحميات، مؤكدًا أن هناك إعلان حالة طوارئ بقطاع الصحة في المحافظة لمتابعة الموقف.