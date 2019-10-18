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شخصيات غيرت تاريخ العالم.. سوار الذهب قاهر الفوضى بالسودان

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:00 م
شخصيات غيرت تاريخ العالم.. سوار الذهب قاهر الفوضى بالسودان عبد الرحمن سوار الذهب
بيشوى رمزى

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فى مثل هذا اليوم، من عام 2018، توفى عبد الرحمن سوار الذهب، وهو خامس رئيس للسودان، حيث تولى السلطة إثر انتفاضة شعبية أطاحت بسلفه جعفر النميرى، بين ترك السلطة بعد عام واحد، فى عام 1986.

سوار الذهب هو قائد الجيش السودانى، ولد فى مدينة الأبيض عام 1934، وشغل العديد من المناصب العسكرية وصولا إلى رئاسة الأركان ووزير الدفاع فى السودان، ولعب دورا كبيرا فى فترة الرئيس السودانى الأسبق جعفر النميرى فى إفشال العديد من المخططات للإطاحة به، أبرزها فى عام 1971، عندما حاول الرائد هاشم العطا تنظيم انقلاب على النظام، حيث رفض سوار الذهب، وكان حينها قائدا لحامية عسكرية بمدينة الأبيض تسليمها، حتى تمكن النظام من استعادة الحكم.

دخل سوار الذهب قصر الرئاسة فى أعقاب انتفاضة شعبية ضد الرئيس الأسبق جعفر النميرى، عام 1985، وعرفت بإسم "انتفاضة أبريل"، حيث تولى شئون البلاد كرئيس لمجلس انتقالى، وذلك بعد تردد كبير.


السودان

جعفر النميرى

الصادق المهدى

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