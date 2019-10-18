شاهد.. لص يرفض أخذ نقود سيدة مسنة خلال سطو مسلح على صيدلية

كتب محمد جمال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو يظهر لصا يرفض أخذ نقود سيدة مسنة خلال محاولته وآخر السطو المسلح على صيدلية.

وأظهر المقطع الذى نشره موقع "لايف ليك"، لصا مسلحا رفض أخذ النقود من السيدة، التي تصادف تواجدها داخل صيدلية عندما هجم عليه برفقة زميله لسرقته، شمال شرقي البرازيل.

وعرضت العجوز المال الذى بحوزتها للص مسلح عندما اقتحم السوبر ماركت، ولكن رفض الأخير وأخبرها أنه لا يحتاج إليهم وقبل رأسها.

وفي الوقت الذى تحدث خلاله اللص مع السيدة، راح شريكه يهدد الموظف ليسرق النقود.