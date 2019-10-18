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شاهد.. راكبة سفينة سياحية تعرض حياتها للخطر من أجل صورة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 06:18 م
شاهد.. راكبة سفينة سياحية تعرض حياتها للخطر من أجل صورة صورة الراكبة وباخرة سياحية
كتبت ريهام عبدالله

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تعرضت راكبة على متن سفينة سياحية، لانتقادات عديدة، بعد وقوفها على سور حديدى فى السفينة، معرضة حياتها للخطر لالتقاط صورة مميزة لها مع المحيط، فى ملابس السباحة.
 
الراكبة على حافة السفينة
الراكبة على حافة السفينة
 
وكانت المرأة على متن سفينة الرحلات البحرية كاريبيان ألور أوف ذا سيز عندما عرضت حياتها للخطر من أجل صورة فوق المحيط، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية. 
 
وتحدت السيدة سياسة سلوك الضيوف فى Royal Caribbean التى تحظر "الجلوس أو الوقوف أو التمديد أو التسلق فوق أو عبر أى حواجز خارجية أو داخلية" للسفينة.
 
الباخرة التى استقلتها
الباخرة التى استقلتها
 
وبحسب ما ورد تم إنزال المرأة من السفينة فور رسو فى وجهتها التالية فى فالماوث، جامايكا.
 
والصورة تظهر المرأة الغامضة تقف على حافة حديدية مرتدية ثوب سباحة باللون الأزرق وفاردة ذراعيها. 

سفينة

راكبة

باخرة سياحية

امرأة

التقاط صور

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