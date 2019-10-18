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شاهد .. افتتاح البوليفارد بـ"موسم الرياض" وسط حضور جماهيرى حاشد

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:18 م
شاهد .. افتتاح البوليفارد بـ"موسم الرياض" وسط حضور جماهيرى حاشد احتفالات موسم الرياض
كتب محمد عطية

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انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات موسم الرياض في "الرياض بوليفارد"، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.
 
ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات "الرياض بوليفارد"  "النافورة الراقصة"، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.
 
واستعرض الفيديو، كلمة المستشار تركى أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، قائلا:"هذا الشئ كله ما كان بيتحقق لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى".
 
 
ويقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بإشراف مستمر لحظة بلحظة المناطق الترفيهية لموسم الرياض، والتي تأتي منطقة البوليفارد من ضمنها، بالإضافة إلى منطقة المربع التي تم افتتاحها في قلب الرياض، كإحدى مناطق فعاليات "موسم الرياض".
 
كما تحتضن منطقة البوليفارد الكثير من الفعاليات الضخمة المتنوعة التي يعيش فيها كل من يزورها تجربة عالمية كبيرة في موسم الرياض طيلة الشهرين القادمين، حيث تضم العديد من المطاعم العالمية والعربية التي تم استقطابها خصيصًا لموسم الرياض وسط مساحة ضخمة، بالإضافة للنافورة الراقصة التي صُمِّمَت في وقت قياسي بعمل احترافي دءوب على مدار الساعة، وتقدم عروضًا ثلاثية الأبعاد تجمع الماء والنار والدخان، ليعيش الحاضرون تجربةً خرافية مع عروض النافورة الراقصة في كل ساعة باستمتاع فريد من نوعه.
 
 
 
وتجمع منطقة البوليفارد الترفيه الفني والموسيقي، حيث تحتوي على أكبر مسرح بالوطن العربي، والذي تمت تسميته بمسرح فنان العرب محمد عبده، ويتسع لـ22 ألف مقعد، بالإضافة لمسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم الذي يتسع لـ6 آلاف مقعد، ومن ضمن الفعاليات الفنية تقام ليالي عدن من تنظيم روتانا، والتي يتغنى فيها اليوم الفنان وليد الجيلاني.
 
يُذكر أن موسم الرياض بدأ في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.
 
ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.
 

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