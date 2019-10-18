شاهد.. أحدث ماكينات فى العالم بمحلج الفيوم المطور تنتج 5 طن قطن فى الساعة

كتب هانى الحوتى

قال المهندس سعيد سعد إبراهيم، المشرف على تطوير محلج القطن المطور بالفيوم، إن الدولة ممثلة فى وزارة قطاع الأعمال العام تبنت خطة لتطوير محالج القطن بالمحافظات، بدأتها بمحلج الفيوم، إذ استعانت بإحدى كبرى الشركات العالمية لشراء أحدث الماكينات فى العالم، مضيفا بدأت تجربة الماكينات الجديدة على نوعيات القطن المصرى سواء متوسط التيلة ويزرع فى الصعيد، وطويلة التيلة ويزرع بالوجه البحرى، وكانت النتائج إيجابية للغاية.

وشرح "إبراهيم"، مميزات الماكينات الحديثة بمحلج الفيوم، قائلا إن الماكينات الجديدة تتميز أولا بجودة المنتج، لأنها لا تعتمد على عنصر البشرى طوال عملية الإنتاج، وهو ما يساهم فى نقاء ونظافة المنتج النهائى، بعكس الماكينات القديمة، ثانيا حجم الإنتاج إذ تنتج الماكينات الحديثة 15 ضعف إنتاج الماكينات القديمة، حيث يصل معدل إنتاج العنبر الجديد 5 طن قطن شعر/ساعة، بمعدل 400 كيلو/ساعة لكل ماكينة مقابل حوالى 30 كيلو/ساعة للماكينات القديمة.

وأضاف "إبراهيم"، أنه تم الانتهاء من مرحلة التجارب لمحلج القطن المطور بالفيوم، من خلال حلج كميات القطن المخزنة بالأقطان وبلغ حجم إنتاجها حوالى 20 ألف قنطار.