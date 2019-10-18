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"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 07:00 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى

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يقدم "اليوم السابع" كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث القطارات العاملة حاليًا على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى فى شكل سؤال وإجابة خلال التقرير التالى:

ما تفاصيل الخطة؟

تتضمن إخراج كافة القطارات المطورة الحالية ذات اللون الأصفر من الخدمة وتخريدها بسبب انتهاء العمر الافتراضى لها وتراجع مستوى الخدمة بها، بحيث يتم استبدال عربات القطارات المطورة (العادية) العاملة على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى بالكامل بعربات مميزة وأخرى مطورة محدثة.

متى يبدأ تنفيذ هذه الخطة؟

هيئة السكة الحديد بدأت فعليا فى تنفيذ خطتها باستبدال عربات 28 قطارا مطورا عاملة على الخطوط الفرعية والضواحى انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات وإخراجها من الخدمة كدفعة أولى، على أن يتوالى تباعا إخراج عربات باقى القطارات العاملة حاليا على الخطوط الفرعية والضواحى، بحيث يتم إحلالها واستبدالها بعربات مميزة وأخرى مطورة تم إعادة هيكلتها بمصنع سيماف.

الهدف من تنفيذ الخطة؟

إحلال واستبدال العربات القديمة بعربات أخرى مميزة من القطارات العاملة على الخطوط الطوالى والرئيسية وعربات محدثة بمصنع سيماف من أجل تحسين مستوى الخدمة على الخطوط الفرعية وخطوط الضواحى، حيث أن جميع القطارات الحالية العاملة على هذه الخطوط انتهى عمرها الافتراضى منذ سنوات وحالتها غير آدمية.

مصير القطارات التى سيجرى إخراجها من الخدمة؟

تخريدها وبيعها خردة بعد الاستفادة من الأجزاء وقطع الغيار الموجودة بها التى يمكن إعادة استخدامها فى القطارات العاملة.

موعد انتهاء تنفيذ الخطة؟

سيكتمل تنفيذ هذه الخطة مع وصول العربات الـ1300 المتعاقد على تصنيعها وتوريدها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية.


السكة الحديد

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حركة القطارات

قطارات الضواحى

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اليوم السابع بلس

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