س وج .. كل ما تريد معرفته عن اتفاق وقف اطلاق النار فى سوريا

إعداد : نهال طارق

بعد ضغوط، وبعد مخاوف من اتساع دائرة القتال خاصة فى ظل توحيد صفوف الجبهة السورية، بعد التحالف بين سوريا الديمقراطية والجيش العربي السوري، أعلنت الولايات المتحدة مساء أمس رضوخ الجيش التركى لوقف إطلاق النار فى الشمال السورى بعد أسبوع من العدوان الذى ارتكبت خلاله القوات التركية جرائم حرب.

ما الذى تم الاتفاق عليه بعد أسبوع من العدوان التركى على الشمال السوري ؟

بحسب ما أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية ، تم الاتفاق على هدنة تبلغ 5 أيام يتم خلالها وقف إطلاق النار، لتمهد تلك الهدنة الطريق أمام وقف شامل للعمليات.

هل تم بالفعل الالتزام بوقف إطلاق النار ؟

أقدمت العناصر المرتزقة والإرهابية الموالية للجيش التركى على انتهاكات عدة لقرار وقف إطلاق النار منذ مساء أمس وحتى الساعات القليلة الماضية.

وحدث إطلاق نار في سوريا في مناطق أبعد ، ومن الممكن في الأيام المقبلة أن تستمر الاشتباكات حول عين عيسى والقامشلي (كانت هذه المناطق تحت سيطرة السوريين الاكراد) ولكن يمكن اعتبارها خارج "المنطقة الامنة" جغرافيا.

ما الترتيبات السياسية المقررة بعد وقف إطلاق النار ؟

بحسب ما نشرته شبكة سى إن إن الأمريكية، فإن قف إطلاق النار يستغرق فترة 120 ساعة (5 أيام) بين إعلانها والاجتماع الرئيسي بين أصحاب النفوذ في المنطقة وهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الذي يدعم الحكومة السورية التي تحالفت مؤخرًا مع الأكراد السوريين) والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والولايات المتحدة التي تحاول أن تجعل هذا الاجتماع الرئيسي في سوتشي بروسيا.

اين تقع المنطقة الآمنه على الخريطة ؟

الاتفاق يلزم الاكراد السوريين بالانسحاب من المنطقة الآمنة المزعمة ولكن حدودها غير معروفة بالضبط وفي الوقت نفسه اتفق كل من الجانب التركي والولايات المتحدة الأمريكية أنها تمتد 20 ميل إلى عمق سوريا من حدود تركيا، ولكن حدث عمليات إطلاق نار في القامشلي وكوباني (من المفترض انهما خارج حدود المنطقة الامنة) بعد الاتفاق الامر الذي لم يمر بدون رد فعل من حكومة الامريكية حيث صرح مايك بنس انه لن يكون هناك عمليات عسكرية في بلدة كوباني وهذا يدل على عدم وضوح اين ستطبق الاتفاق.

ومن الممكن أن تكون الولايات المتحدة تعتقد أن المنطقة الآمنة بالفعل تحت سيطرة تركيا بمفهومها البسيط عن المناطق العازلة، تسيطر القوات التركية على الكثير من الفجوات بين تل أبيض وراس العين، شاهدت سي إن إن درعًا تركيًا على الطريق الرئيسي على بعد حوالي 30 ميلًا داخل سوريا، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة تتحدث عن (منطقة آمنة) تحت سيطرة تركيا بالفعل.

ما المتبع مع القوات الروسية والسورية الان؟

لا ينص الاتفاق على شروط على النظام السوري أو القوات الروسية الأمر الذي قد يكون متعمد حيث تولت القوات الروسية بالفعل دور الولايات المتحدة السابق في مراقبة الحدود السورية - الكردية والتركية خارج كوباني ووضعت حاجز به قوات تابعة لهم متمركزه في المنطقة وترفع العلم الروسي.

وبحسب "سي ان ان" فإن محادثات الأسبوع المقبل في سوتشي قد تنتهي بتأسيس لنظام تضمنه موسكو للمناطق التي لم تخضع بعد للسيطرة التركية وتضمن أن الوجود العسكري الكردي السوري هو الحد الأدنى. وهو ما يعتبر غير مثالي تماما لتركيا لكنه يعزز قبضتهم على مساحات أكبر من الأراضي خلال الأسبوع الماضي كما قد يقلل من التهديد الكردي السوري على الجهة الجنوبية.