سندات لبنان الدولارية تنخفض 1.9 سنت بفعل الاحتجاجات

رويترز

انخفضت سندات لبنان السيادية الدولارية 1.9 سنت اليوم الجمعة بعد أن استمرت أكبر احتجاجات منذ سنوات لليوم الثانى فى أنحاء الدولة التى تعانى من أزمة اقتصادية.

وتكبدت سندات استحقاق 2025 أكبر انخفاض فى شهرين، لتتراجع إلى 67.09 سنت للدولار وفقا لبيانات تريدويب.

ولبنان من بين أكبر الدول المثقلة بعبء الديون فى العالم، ويعانى جراء انخفاض النمو وبنية تحتية متداعية.

وتجمع آلاف الأشخاص خارج مقر الحكومة وسط بيروت مساء أمس الخميس، مما أجبر الحكومة على التراجع عن خطط لفرض ضريبة جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتس آب.