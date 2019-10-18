سقوط 4 متهمين بحوزتهم بانجو وهيروين فى الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "السيد.ح.م"37 عام بدون عمل مقيم تل البلد دائرة مركز التل الكبير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 2 كيلو جرام ومبلغ مالى 500جنيه وهاتف محمول والمتهم "صالح.ط.س"23 عام بدون عمل مقيم عين غصين دائرة مركز الإسماعيلية حال استقلاله دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" بدائرة مركز فايد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى 400جنيه وهاتف محمول والمتهم "إسلام.خ.ش"30 عام بدون عمل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "عبدالله.ح.م"22 عام بدون عمل مقيم عزبة المنشار دائرة مركز الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 100جرام وميزان حساس ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد ، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.