سقوط مقطورة بمدخل مزلقان السكة الحديد بمنشية البكرى بالمحلة

الغربية - عادل ضرة

سقطت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة مقطورة سيارة نقل فى حفرة على مزلقان السكة الحديد بمنطقة منشية البكرى بالمحلة فى محافظة الغربية.

'كان سائق سيارة نقل قد عبر بها مزلقان السكة الحديد بمحطة منشية البكري، واثناء عبور المقطورة سقطت فى حفرة بمدخل المزلقان، وتسبب الامر فى تكدس السيارات على الطريق، وتوقف حركه الطريق

وحاول عدد من اصحاب السيارات رفع المقطورة من الحفرة لتسيير حركه الطريق، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وقرر صاحب المقطورة الاستعانة بونش لرفعها من الحفرة لإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة اخرى.