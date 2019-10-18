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سقوط عصابة سرقة "التكاتك" بالإكراه فى الجيزة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 11:55 ص
سقوط عصابة سرقة "التكاتك" بالإكراه فى الجيزة المتهمون
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 5 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى التوك توك بالإكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 جرائم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 5 عاطلين، في تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه من قائديها، حيث يستدرجونهم بحجة توصيلهم، ثم يسرقونهم بالإكراه.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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سرقة توك توك

تشكيل عصابى

امن الجيزة

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