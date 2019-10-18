سقوط عصابة سرقة "التكاتك" بالإكراه فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض على 5 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى التوك توك بالإكراه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 جرائم، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تورط 5 عاطلين، في تكوين تشكيلا عصابيا لسرقة مركبات التوك توك بالإكراه من قائديها، حيث يستدرجونهم بحجة توصيلهم، ثم يسرقونهم بالإكراه.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.