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سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما حشيش وأفيون وتامول بسوهاج

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 02:54 م
سقوط تاجرى مخدرات بحوزتهما حشيش وأفيون وتامول بسوهاج
سوهاج ـ محمود مقبول

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تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد ،من إلقاء القبض على عاطلين الأول يقيم بدائرة مركز سوهاج والثانى بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج بحوزة أحدهما مخدرى الأفيون والتامول والثانى مخدر الحشيش متخذبن من دائرة المركزين مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء معتز توفيق،مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بلاغا من منطقة وسط الصعيد ،يفيد بورد معلومات لهم أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عاطلين بترويج المواد المخدرة بدائرة مركزى العسيرات وسوهاج.

 

وبعرض المعلومات على اللواء منتصر عدلى ،مساعد المدير لمنطقة الوجه القبلى، قرر سرعة ضبط المتحرى عنهما، متلبسين بالحرز والحيازة ،وتشكيل فريق بحث لتنفيذ عملية الضبط من خلال السير فى خطة بحث محكمه.

 

تم تشكيل فريق البحث بإشراف العقيد محمد الضبع ،رئيس منطقة وسط الصعيد، والمقدم أحمد المشنب، رئيس فرع سوهاج وذلك بالإشتراك في الواقعة الأولى مع العميد أحمد بهاء مفتش مباحث مركز سوهاج والرائد أحمد صقر رئيس مباحث مركز سوهاج وأسفرت الجهود عن ضبط مصطفي ا ا ع- 61 سنة عاطل ويقيم دائرة مركز سوهاج وبحوزته" 10 " قرص تامول المخدر، كمية من جوهر الأفيون المخدر، مبلغ 250 جنيهاً، هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

 

وجاءت الواقعة الثانية بمركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج حيث تم ضبط اهيثم ع م 30 سنة عاطلين ويقيم دائرة مركز العسيرات وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالي " 250 " جرام، " 6 " كنز بيره، سلاح أبيض " مطواه "، مبلغ 2250 جنيهاً، هاتف محمول وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

 

تم تحرير محضرين منفصلين بالواقعتين وتم العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق.

متهمين (1)
 

 

متهمين (2)

سوهاج

مكافحة المخدرات

امن سوهاج

مركز سوهاج

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