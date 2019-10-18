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سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 18-10-2019

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 03:14 م
سعر الريال السعودى مقابل الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 18-10-2019 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 18-10-2019 نحو 3.751 ريال سعودى بما يعادل 0.267 من الدولار الأمريكى.
 
الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.

وعلى مدار الأسبوع بلغ سعر الريال السعودى أمام الدولار الأمريكى كالتالى:

 

 
2019-10-18 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-17 1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودى
 
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-16 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-15 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-14 1 دولار أمريكى = 3.750 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-13 1 دولار أمريكى = 3.751 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.267 دولار أمريكى
 
2019-10-12 1 دولار أمريكى = 3.753 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.266 دولار أمريكى
 

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