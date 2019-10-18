سوبر كورة
Ads
الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سعد الحريرى يلغى جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 10:23 ص
سعد الحريرى يلغى جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى تظاهرات لبنان
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتوجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى إلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى بسبب التظاهرات أمام مبنى رئاسة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة أن اثنين من العمال الأجانب فى لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهدت شوارع بيروت مظاهرات، بسبب قرار الحكومة لفرض رسوم على مكالمات الواتساب، حيث اندلعت أعمال عنف جراء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق فى الشوارع.

وقد استخدمت قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

 
 

لبنان

ضرائب

أخبار لبنان

الحريرى

تظاهرات لبنان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصرع شخصين فى لبنان اختناقا خلال مظاهرات بيروت

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:03 ص

أعمال عنف فى لبنان.. والشرطة تتصدى بقنابل الغاز

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 04:00 ص

لبنان على صفيح ساخن.. مظاهرات عارمة احتجاجا على فرض ضرائب جديدة.. الحكومة اللبنانية تجتمع غدا لبحث الأمر.. ووزير المالية اللبنانى: الموازنة لن تتضمن رسوما جديدة.. ووليد جنبلاط: لن أشارك فى أى حكومة

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:12 ص

6 دولار شهريا تكلفة استخدام واتساب وسكايب وفايبر وفيس تايم وفيسبوك فى لبنان

الخميس، 17 أكتوبر 2019 02:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

المالية تفند 3 شائعات.. أبرزها الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولى

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

فيديو معلوماتى.. 12 معلومة عن مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين‪ ‬

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

الأهلي يرفض رحيل سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

"التخطيط" توفر لـ"الكهرباء" 13 ألف تابلت لتجربة برنامج القراءة الموحد

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

الأرصاد: اليوم طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن خطة تحديث قطارات الخطوط الفرعية والضواحى

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

"التأمين الصحى الجديد" تكشف آليات التعامل مع الأسر غير العاملة

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

تعرف على شروط تنفيذ حكم رؤية الأطفال وفقًا لقانون الأحوال الشخصية

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

"مشروعات القليوبية": تمويلات بـ1.8مليار جنيه لتوفير 264 ألف فرصة عمل

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

تعرف على تشكيل هيئة المتحف الكبير واختصاصاتها بقانون الحكومة الجديد

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

نقابة المعلمين: صرف معاشات الورثة دفعة أكتوبر قبل بداية نوفمبر المقبل

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

9 أنواع لجرائم غسل الأموال حددتها اللائحة التنفيذية للقانون.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة