سعد الحريرى يلغى جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى

يتوجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى إلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى بسبب التظاهرات أمام مبنى رئاسة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة أن اثنين من العمال الأجانب فى لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.
وشهدت شوارع بيروت مظاهرات، بسبب قرار الحكومة لفرض رسوم على مكالمات الواتساب، حيث اندلعت أعمال عنف جراء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق فى الشوارع.
وقد استخدمت قوات الأمن اللبنانية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
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