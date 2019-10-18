سعد الحريرى يلغى جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى

كتب محمد جمال

يتوجه رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى إلغاء جلسة الحكومة لتعذر وصول الوزراء إلى القصر الجمهورى بسبب التظاهرات أمام مبنى رئاسة الحكومة، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم الجمعة أن اثنين من العمال الأجانب فى لبنان لقيا حتفهما اختناقا جراء حريق امتد إلى مبنى قريب من احتجاجات حاشدة تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت.