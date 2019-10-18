سعد الحريرى: أنا مع كل تحرك سلمى للتعبير عن مطالب المحتجين فى لبنان

كتب أحمد عرفة

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في خطابه للشعب اللبناني: أنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عن مطالب المحتجين ، فى لبنان .

وأضاف الحريرى ، مسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل اللبنانيين، وعلينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل.