سعد الحريرى: أنا مع كل تحرك سلمى للتعبير عن مطالب المحتجين فى لبنان

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في خطابه للشعب اللبناني: أنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عن مطالب المحتجين ، فى لبنان .
وأضاف الحريرى ، مسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل اللبنانيين، وعلينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل.
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قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، في خطابه للشعب اللبناني: أنا مع كل تحرك سلمي للتعبير عن مطالب المحتجين ، فى لبنان .
وأضاف الحريرى ، مسؤوليتنا أن نجد حلولا لمشاكل اللبنانيين، وعلينا إنماء الاقتصاد وخلق فرص عمل.
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