زى النهارده.. الإمام الخمينى يوقف عمليات الإعدام فى إيران عام 1979

كتبت إسراء أحمد فؤاد

أوقف آية الله روح الله موسوي الخميني، قائد الثورة الإيرانية في الـ 18 أكتوبر 1979 عملية الإعدام التى بدأها بحق فلول النظام الملكى الشاهنشاهى، عقب هروب الشاه من إيران وانتصار الثورة الإيرانية.

وأثارت الإعدامات وقتها، التى تم تنفيذها منذ الأيام الأولى لانتصار الثورة 1979 الجدل، وعجت بها كتب التاريخ، ورغم مرور أكثر من 40 عاما إلا أنها ماتزال محفورة فى أذهان الكثيرين داخل وخارج إيران.