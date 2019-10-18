روسيا تقدم مشروع قرار لنقل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك

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قدمت روسيا رسميا إلى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح والأمن الدولى مشروع قرار حول نقل عمل اللجنة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف، فى ضوء (سياسة التأشيرة غير الودية) من جانب واشنطن.



وذكرت قناة (روسيا اليوم) نقلا عن مصدر فى الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن روسيا قدمت مشروع هذا القرار منذ أسبوع أثناء الجلسة غير الرسمية للجنة.



وأكد أنه تم الآن تقديم مشروع القرار بشكل رسمي..مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يجرى التصويت حول مشروع القرار الشهر المقبل.



يشار إلى أن نائب مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى جنيف أندريه بيلوسوف، قد أعلن، فى وقت سابق، أن بلاده تعتزم اقتراح نقل عمل اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة من نيويورك إلى فيينا أو جنيف.



وكانت روسيا قد اتهمت الولايات المتحدة بأنها لم تمنح تأشيرات الدخول لعدد من أعضاء وفدها للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر الماضى ، ووصفت الخطوة بأنها تمثل انتهاكا لالتزامات واشنطن الدولية.