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رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:33 ص
رصد ألوان نجم "الشعرى" فجرًا طوال الخريف بسماء مصر والوطن العربى نجم الشعرى
كتب محمود راغب

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يرصد نجم الشعرى أجمل المناظر التى يمكن أن تراها عين الإنسان فى هذا الوقت من السنة وخلال فصل الخريف فى سماء مصر والوطن العربى، حيث يلاحظ أن هذا النجم يتلألأ بعدة ألوان فوق الأفق الجنوبى الشرقى عند منتصف الليل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، أن نجم الشعرى يقع ضمن مجموعة نجوم الكلب الأكبر، ولذلك فى بعض الأحيان يطلق عليه تسمية "نجم الكلب"، وفى الوقت الحالى يشرق بالأفق الجنوبى الشرقى فى ساعات ما بعد منتصف الليل وعند الفجر يرصد فوق الأفق الجنوبى وتحديده سهلاً لأنه ألمع نجم فى السماء ولا ينافسه نجم آخر.

ويرصد نجم الشعرى يومض بألوان مختلفة عندما يكون منخفضًا فى السماء وهذه حقيقة تنطبق على كل النجوم، وذلك لأن الضوء الأبيض عبارة عن خليط من ألوان قوس قزح وعند عبوره من خلال الغلاف الجوى فإن ضوء النجم ينكسر إلى مكوناته اللونية، ولكن هذه الألوان لا تكون ملاحظة بشكل كبير فى بقية النجوم، ولكن نظرًا لأن نجم الشعرى ساطع جدًا وهو أسطع نجم يرصد من أى موقع على الأرض.

ونظرًا لأن الغلاف الجوى حول الأرض يتسبب فى أن ضوء النجم ينكسر إلى ألوانه ونظرًا لأن نجم الشعرى يرصد فى الوقت الحالى منخفضًا فى السماء، فنحن نشاهد النجم من خلال طبقة سميكة من الغلاف الجوى للأرض، لذلك فإن وميض الألوان يكون مشاهدًا بسهولة بالعين المجردة.

وتابع التقرير: ولكن عندما يكون نجم الشعرى عاليًا فى السماء قرب الفجر أو فى ليالى الشتاء سوف يلاحظ فى ذلك الوقت أن الشعرى يظهر بلون أبيض، ولكن فى أيام أكتوبر يلاحظ أن نجم الشعرى يتلألأ بألوان قبل الفجر حاليًا.

 


الفلك

نجم الشعرى

النجوم

ظواهر فلكيه

اخبار

اليوم السابع بلس

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