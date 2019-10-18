رئيس شركة مياه القناة يوجه بالتواصل مع كافة كيانات المجتمع لترشيد الاستهلاك

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

وجه المهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، بضرورة التواصل مع كافة كيانات المجتمع لتقديم رسالة التوعية لترشيد الاستهلاك باعتبارها واجب قومى لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك وفى إطار الحملة القومية لترشيد إستهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتفرق".

وأشاررئيس شركة مياه القناة فى بيان للشركة، إلى أن فريق التوعية بالتعاون مع قطاع المعامل والجودة بالشركة وبالتنسيق مع ادارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية قام بتنفيذ ندوة للتوعية المائية للعاملين بمديرية التربية والتعليم حيث تم التعريف بالمجهود المبذول من الدولة لتوصيل كوب مياه لكل مواطن، وأهمية ترشيد استهلاك المياه وطرق الترشيد المختلفة لرفع الوعي المائي لدى كافة فئات المجتمع ولتحويل ترشيد استهلاك المياه إلي ثقافة وسلوك عام فى المجتمع، وتعريف المشاركين بالمجهودات المبذولة من الشركة لمراقبة جودة المياه التى تصل للمواطن حيث يتم إجراء كافه التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.