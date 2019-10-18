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رئيس الوزراء الإيطالى يشيد باتفاق وقف إطلاق النار فى شمال سوريا

الجمعة، 18 أكتوبر 2019 12:33 م
رئيس الوزراء الإيطالى يشيد باتفاق وقف إطلاق النار فى شمال سوريا رئيس الوزراء الإيطالى
روما (أ ش أ)

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أشاد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين أمريكا وتركيا، أمس، ووصفه بأنه خطوة إيجابية .

وقال كونتى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "اَكى" الإيطالية، إن إعلان القوات التركية وقف إطلاق النار فى شمال شرق سوريا وتعليق عملية "نبع السلام" يعد نتيجة إيجابية، والآن سنقوم أيضًا بتقييم شروطه وطلب إقامة المنطقة الآمنة بشكل أفضل بعد انسحاب قوات سوريا الديمقراطية " .

ويقضى الاتفاق بوقف إطلاق النار وتعليق عملية "نبع السلام" فى شمال شرق سوريا لخمسة أيام، وانسحاب الوحدات الكردية من منطقة آمنة تسيطر عليها تركيا لاحقا، وتتعهد بحماية جميع قاطنيها من المدنيين .

 


تركيا

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العدوان التركى

العدوان التركى على سوريا

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