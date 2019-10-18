حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.67% خلال أسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 14205.86 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 534.71 نقطة.



وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.46% مغلقًا عند مستوى 1414.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.44% مغلقًا عند مستوى 17119.33 نقطة.