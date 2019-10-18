حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.67% خلال أسبوع

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.46% مغلقًا عند مستوى 1414.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.44% مغلقًا عند مستوى 17119.33 نقطة.
حصاد البورصة.. تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.67% خلال أسبوعالجمعة، 18 أكتوبر 2019 05:15 م
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وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.46% مغلقًا عند مستوى 1414.96 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 0.44% مغلقًا عند مستوى 17119.33 نقطة.
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