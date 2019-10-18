حبس موظفة فى الوادى الجديد بتهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قررت النيابة العامة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حبس موظفة بمركز الخارجة 4 أيام، بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من العميد مصطفي مبروك ، مدير مباحث المديرية، يفيد ضبط موظفة حكومية بحوزتها أقراص مخدرة.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة، بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، تفيد حيازة موظفة بمركز الخارجة لمواد مخدرة بقصد الاتجار فيها.

جري استصدار إذن من النيابة وتشكلت قوة أمنية بقيادة العميد الحسيني عبد الرحيم، رئيس مباحث مديرية أمن الوادي الجديد، والرائد محمد صابر عبد الباقي، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، والنقيب أحمد الأبيض، والنقيب مصطفي عبد الباقي، معاوني مباحث القسم، وجري مداهمة منزل المتهمة والاستعانة بسيدة لتفتيش المنزل ، حيث عثر على حوالى 40 قرص " تامول"، ومبلغ مالى، تحرر المحضر رقم 5692 جنايات قسم الخارجة 2019 م، وأحيل النيابة العامة، والتي تولت التحقيقات .