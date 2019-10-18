حبس عاطل وربة منزل شكلا عصابة لسرقة الشقق السكنية فى العجوزة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عاطل وربة منزل، لاتهامهما بسرقة عدد من الشقق السكنية، وعيادات طبية بالعجوزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

وردت معلومات للمقدم مصطفى خليل رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، تفيد تورط عاطل وربة منزل، في سرقة عدد من الشقق السكنية، والعيادات الطبية.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بصحة الاتهام المنسوب إليهما، وأرشدا عن المسروقات، وهى عبارة عن شاشات عرض، ومتعلقات أخرى.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.